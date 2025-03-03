Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

BİR SÜREDİR YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yoğun bakımda bir süredir tedavi altına alınan sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden 74 yaşında İstanbul’daki hastanede hayatını kaybetti. Akbayram’ın cenazesi, 4 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. İşte Edip Akbayram hakkında daha önce duymadığınız bazı ilginç bilgiler.

SANAT HAYATINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

1950 yılında Gaziantep’te dünyaya gelen Edip Akbayram, sadece 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Müzikle ilgisi küçük yaşlarda başladı ve lise yıllarında kurduğu orkestrada hem çalıyor hem de söylüyordu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen Akbayram, Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı ancak müziğe olan tutkusu nedeniyle diş hekimliği eğitimi almaktan vazgeçerek sanat yolculuğuna adım attı.

ZOR DÖNEMLERDE SANATINDAN VAZGEÇMEDİ

1981-1988 döneminde, 12 Eylül askeri darbesinin etkileri altındayken Edip Akbayram, yasaklı sanatçılar arasına girdi. TRT’de şarkılarının çalınması ve televizyon programlarına katılması yasaklandı. Bu zor süreçte müziğe ara vermek zorunda kalan sanatçı, tüm baskılara rağmen sanatına bağlı kaldı. 2000 yılında, FETÖ’nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın 25. yılı nedeniyle verilen ödülü reddeden 11 sanatçıdan biri oldu.

DURUŞUYLA ÖRNEK BİR KİŞİLİK OLDU

Edip Akbayram, sanat hayatı boyunca yalnızca müziğiyle değil, duruşuyla da örnek bir kişilik sergiledi. Amerika’da konser verme teklifleri aldığında bunları açıkça reddetti ve bu kararını “Sosyalist kimliğe sahip biri olarak, Amerika’dan konser vermem için teklifler gelmesine rağmen reddettim. Amerika faşist bir ülke. Orada yaşayan halkı tenzih ederek söylüyorum ama gerçek bu!” sözleriyle ifade etti.