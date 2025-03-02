Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

SANATÇI EDİP AKBAYRAM’IN HASTALIK SÜRECİ VE KAYBI

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrası Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan sanatçı Edip Akbayram, iç kanama sebebiyle yoğun bakıma alındı ve burada yaşamını yitirdi. 4 Ocak tarihinden itibaren tedavi gören sanatçının çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Akbayram için düzenlenecek cenaze programı ise netlik kazandı.

CENAZE TÖRENİ TARİHİ VE YERİ

Hayatını kaybeden Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören yapılacak. Bu törenin ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. Daha bebekken 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra kendi orkestrasını kurdu. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul’a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal ve Karacaoğlan’ın eserlerini seslendirdiler. İlk plağını, “Kendim ettim kendim buldum”, lise yıllarında çıkardı ve grubu “Siyah Örümcekler” olarak adlandırıldı. Bu plak, “Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası” ve “Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler” isimleriyle iki farklı baskı yapıldı.

MÜZİKSEL BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

1972 yılında Aşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek bestelediği “Kükredi Çimenler”le, Günaydın Gazetesi’nin düzenlediği Altın Mikrofon yarışmasıyla ülke genelinde tanınmaya başladı. “Aldırma Gönül” ve “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi şarkılarıyla satış rekorları kıran sanatçı, çeşitli kuruluşlardan toplamda 250 ödüle layık görüldü. 1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında, eserlerinin TRT’de çalınması yasaklandı. 1994 yılında çıkardığı ‘Türküler Yanmaz’ isimli albüm ise kariyerinde yeni bir dönem başlattı. Bu albümdeki şarkılar, Sivas katliamında hayatını kaybedenlere ithaf edildi. 1996’dan itibaren birçok albüm çıkaran sanatçının son çalışması ‘Mayıs’, 2012 yılında yayımlandı.