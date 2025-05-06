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Sanatçı Kuran’ın Sergisi Açıldı

RESSAM MEHMET SİNAN KURAN’IN SERGİSİ AÇILDI

Ressam Mehmet Sinan Kuran’ın “Post Narrative” adlı kişisel sergisi sanat tutkunlarıyla buluştu. Ankara Cermodern’de düzenlenen sergi, Kuran’ın ilk müze sergisi olarak dikkat çekiyor. Kuran, eserlerinde tuhaflık estetiğini bir etik arayışa dönüştürüyor ve sergide toplam 67 eser sergileniyor.

KURAN’IN SERGİ HAZIRLIK SÜRECİ

Kuran, serginin hazırlık sürecine dair şunları söylüyor: “Başka bir sergiye hazırlanırken bu sergi devreye girdi. Benim için bir şans çünkü bir müze sergisini ilk defa yapıyorum hayatımda.” Bireyselleşmenin günümüzün en büyük sorunu olduğuna dikkat çeken Kuran, “Herkes içine kapandı. Halbuki bizim birleşmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil dünya için birleşmemiz, el ele vermemiz, birbirimizi sevmemiz ve anlamaya çalışmamız lazım.” şeklinde açıklama yapıyor.

SERGİYİ ZİYARET ETME FIRSATI

Küratörlüğünü Burak Fidan’ın üstlendiği bu önemli sergi, 15 Haziran’a kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebiliyor. Sergi, Kuran’ın sanatındaki etik ve bireysel meseleleri sorgularken, aynı zamanda izleyicilere düşündürücü bir deneyim sunuyor.

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