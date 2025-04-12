Sanatçı M. Çevik, yeni şarkısını sahnede canlı söyledi. Şarkı, dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Eşi G. Çevik’le pasta keserek kutladı. ‘Ben Ordayım’, etkileyici bir klip ile yayınlandı. Şarkı büyük ilgi gördü, dinlendi. Yeni projeler ve sürprizler yolda

MEHMET ÇEVİK’İN YENİ ŞARKISI CANLI PERFORMANSLARLA TANITILDI

Sanatçı Mehmet Çevik, tüm dijital platformlarda yayımlanan yeni parçasını sahne aldığı mekanda ilk kez canlı olarak hayranlarına söyledi. Eşi Gizem Çevik’le sahnede pasta keserek bu önemli anı kutlayan Çevik, duygu dolu anlar yaşadı. Türk müziğinin yetenekli iki sanatçısı Mehmet Çevik ve Aslı Hünel’in birlikte seslendirdiği ‘Ben Ordayım’, bugün itibarıyla dinleyiciyle buluştu. Bursalı sanatçı Mehmet Çevik, bu yeni eserini ilk defa hayranlarıyla bir arada seslendirdi. Söz konusu mekanda ‘Ben Ordayım’ parçasını dinleten Çevik, izleyicilerinin büyük alkışını aldı.

ŞARKIYLA İLGİLİ DETAYLAR VE ÇEKİM SÜRECİ

Yaklaşık bir yıl süren dikkatli bir yapım sürecinin ardından, tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı ilk saatlerinde birçok dinleyicinin ilgisini çekerek binlerce kez dinlendi. Müziğinden sözlerine, düzenlemesinden klibine kadar her ayrıntısı özenle hazırlanan ‘Ben Ordayım’, duygusal anlatımıyla dinleyicileri etkiliyor ve uzun süre akıllardan çıkmayacak bir çalışma olarak öne çıkıyor. Klip, etkileyici görselleri ve titizlikle yürütülen prodüksiyon süreciyle de dikkat çekiyor. Sanatçı Mehmet Çevik, şarkının üç farklı platoda 30 kişilik bir ekiple çekildiğini ve mekan seçiminden kostümlere kadar tüm detaylar üzerinde kendisinin çalıştığını paylaştı.

GELECEK PROJELER VE HEDEFLER

Aslı Hünel’in annesinin rahatsızlığı nedeniyle klipte yer alamadığını belirten Çevik, eşi Gizem Çevik’le eğlenceli bir klip çekimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çevik, “Muhteşem bir şarkı ve klip oldu. İlk yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonra hayranlarım her sahnede ve platformda yeni şarkımı dinleyebilecekler. Mutluyum çünkü hem iyi bir eş hem de iyi bir aile babası olarak çevremden takdir topluyorum. Bu takdirler beni yeni projelere ve daha fazla çalışmaya yönlendiriyor. Yeni sezonda yeni sürprizlerim olacak. 2 yıl aradan sonra bu yıl büyük bir halk konserinin hazırlıklarına başladık” diye sözlerini noktaladı.