Sanatçı Tanyeli’nin Vefatı ve Cenaze Detayları

SON DAKİKA HABERİ: TANYELİ’NİN SAĞLIK DURUMU

Eski oryantal sanatçısı Tanyeli’nin sağlık durumu büyük bir merak konusu olmaya başladı. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarını sağlık durumu hakkında sürekli bilgilendiren Tanyeli’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Cenazesinin ne zaman ve nerede defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

TANYELİ’NDEN KISACA HAYAT NOTLARI

Doğum tarihi 15 Ocak 1971 olan Tanyeli, İzmir’de dünyaya gelmiştir. Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kral adında iki çocuğu bulunuyor. Eşi ise 2014 yılında evlendiği İlker Sünnili. Gerçek adı Öznur Kral olan sanatçı, kariyerine çok genç yaşta başlamış ve oryantal sanatını Türkiye ve dünya genelinde en iyi şekilde temsil eden isimlerden biri olmuştur.

Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu’nda geçiren Tanyeli, erken yaşta karşılaştığı zorluklara rağmen dans tutkusuyla sahnelere çıkmayı başarmıştır. 1980’li yıllarda oryantal dansıyla büyük bir çıkış yakalayarak sahne dünyasında adını duyurmuştur. Sahne yeteneği ve enerjisi ile geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir.

GELECEK NESİLLERE İLHAM KAYNAĞI OLDU

Tanyeli, televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi başarıyla temsil etmiştir. Zamanla dans eğitmenliği yaparak yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenmiş ve pek çok farklı projeye imza atmıştır. 2020 yıllarında mide kanseri teşhisi almış ve bu süreçte göstermiş olduğu güçlü duruşuyla hayranlarına ilham vermiştir.