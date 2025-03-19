Sanatçı Tanyeli Özruh’a Veda Töreni

PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SANATÇI TANYELİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

54 yaşındaki sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı, sanatçının vasiyeti doğrultusunda Tepecik Camii İmamı Yüksel Kılınçarslan tarafından kıldırıldı. Tanyeli, 2 buçuk yıl süren kanser mücadelesinin ardından 17 Mart Salı günü hayata veda etti. Sanatçı için önce İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı ve ardından cenazesi karayolu ile Bodrum’a getirildi.

Cenaze törenine katılım oldukça genişti. Eşi İlker Sünneli, oğlu Taylan Sadıkoğlu, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri törene katıldı. Ünlü sanatçı Işın Karaca, törende basın mensuplarına açıklama yaparak, “Hayatımda tanıdığım yaşama en bağlı, dostluğu dostluk ve en fazla kavga ettiğim insanlardan biriydi. Kaliteli kavgalarımız olmuştu. İnsan bu mücadelenin karşısında ne diyeceğini bilemiyor. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANILAR VE VEDA MESAJLARI

Sanatçı arkadaşlarından Seray Sever, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok özel bir insandı. Bana ‘cennet gözlüm’ diyordu. Beni eşimle tanıştıran da oydu. Herkesin kötü anında yanındaydı. Vefatlar üst üste geldi” diyerek duygu dolu anılarını anlattı.

Cenaze namazını kıldıran İmam Yüksel Kılınçarslan, Tanyeli’nin sanat kariyerinin yanısıra Bodrum’a ve Tepecik Camii’ne olan bağlılığını vurguladı. “Sanatçımız Bodrum aşığı ve Tepecik Camii aşığı bir cemaatim idi. Bodrum’a her gelişinde mutlaka Tepecik Camii’ne gelir, camimizde namaz kılardı. Kendisini yakinen tanırım. Kalbi güzel, kendi güzel, gönlü güzel bir insandı” şeklinde konuştu.

Cenaze töreninin ardından, Tanyeli Özruh Sünneli’nin cenazesi Ortakent Mezarlığı’na, annesinin mezarının yanına gözyaşları arasında defnedildi.