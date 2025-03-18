Sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli’ye Veda

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 54 yaşındaki sanatçı Tanyeli Özruh Sünneli, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Tanyeli, 2 buçuk yıl süren pankreas kanseri mücadelesini 17 Mart Salı günü kaybederek hayatı sonlandı. Cenaze töreni, Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirildi ve Tanyeli’nin ailesinin yanı sıra sanat camiyasından birçok ünlü isim katıldı.

CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER

Tanyeli’nin cenaze töreninde, sanatçı Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Nuri Alço, Davut Güloğlu, modacı Gülşah Saraçoğlu, televizyoncu Armağan Çağlayan ve pek çok seveni hazır bulundu. Sanatçı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından duygusal bir şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının Bodrum Aile Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

HATIRALARLA ANILDI

Yonca Evcimik, Tanyeli ile ilgili olarak, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir sanatçı olmasının ötesinde, ne kadar kuvvetli bir kadın olduğunu, tevekkül ederek sabırla her şeyle nasıl başa çıkabileceğini bizlere örnek oldu. Çok iyi bir insandı” ifadelerini kullandı.

Nuri Alço ise, “Bu kadarmış. Güzel bir arkadaşımızı ve dostumuzu kaybettik. Gerçekten yüreği kalbi çok güzel bir insandı. Sanata ilk başladığı zamanlardan beri tanırım, iyi bir dostumuzdu” diye belirtti.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili ise acısının çok büyük olduğunu ifade ederek, “O yok şu an burada. Devam ediyorduk, niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın” dedi.