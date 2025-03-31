Sanatçı Volkan Konak Hayatını Kaybetti

VOLKAN KONAK’IN KONSERİNDEKİ FENALAŞMA

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskele kentinde bir otelde verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Konser izleyenler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. “Kuzey’in Oğlu” olarak bilinen sanatçı, sahnede yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı aldı. Konak, kalp masajının ardından entübe edilerek, saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı: “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.” Açıklamanın devamında, “Detaylı bilgi Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.” denildi.

KONAK’A YAKINLARINDAN REAKSİYON

58 yaşındaki Volkan Konak, yaşadığı bu trajik olay sonucunda yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, acı haberi alan eşi Selma Konak ve üç çocuğu büyük bir üzüntü yaşadı. Kameralara yansıyan o anlar, izleyenleri derinden etkiledi.

VOLKAN KONAK’IN HAYATI

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 1983-1984 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girerek müzik kariyerine bir başlangıç yaptı. 1988 yılında konservatuvarı bitirip, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler alanında master eğitimine başladı. 1991-1992 yıllarında bu eğitimini tamamlayarak profesyonel sanat yaşamına geçiş yaptı. Karadeniz müziğiyle ilgili derlemeleri 1988 tarihlerinde yayınladığı “Suların Horon Yeri” albümünde topladı. Kendi eserlerini Evrensel Müzik formlarıyla birleştirip yeni bir tarz geliştiren Konak, ikinci albümü “Efulim”i 1991-1992 yıllarında çıkardı. 1994 yılında “Gelir misin Benimle” albümünü hazırladı, ancak askerlik hizmeti nedeniyle çalışmalarına bir süre ara vermek zorunda kaldı.