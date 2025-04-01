Sanatçı Volkan Konak’ın Vasiyeti Yeniden Gündemde

VOLKAN KONAK’IN VASİYETİ YENİDEN GÜNDEMDE

KKTC’de konser verirken kalp krizi geçirerek hayata veda eden Volkan Konak’ın geçmişte açıkladığı vasiyeti tekrar dikkat çekiyor. Konak, “Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

SANATÇININ İSTEĞİ VE BAĞLILIĞI

Volkan Konak, yıllar önce bir konser sırasında bu spesifik isteğini açıklamıştı. Toprağa gömülmek istemeyen sanatçı, bedeni yakıldıktan sonra küllerinin Trabzon’a dağıtılmasını istiyor. Vasiyetini, “Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne” cümleleriyle belirtmişti. Bu sözler, onun Karadeniz’e ve doğduğu bölgeye ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONU

Konak’ın bu açıklaması sosyal medya platformlarında gündem oldu ve birçok hayranı duygusal isteğine destek olmak için mesajlar paylaştı. 30 Mart gecesinde Kıbrıs’ta sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçının ailesi ve yakın çevresinden henüz resmi bir yanıt gelmedi. Bu durum, vasiyetinin nasıl karşılanacağı ile ilgili belirsizlik yaratıyor.