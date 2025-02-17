Sanatta ve Kahvede Prime Ayrıcalığı

KONSER SERİSİ VE SANATÇILAR

AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında düzenlenen konserlerde, Türk Telekom Prime müşterileri, kahve eşliğinde canlı müziğin tadını çıkarma fırsatı yaşıyor. Her hafta farklı sanatçıların sahne aldığı bu konser serisi, klasik müzikten caza ve akustik performanslara kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ VE AÇIKLAMALAR

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, konserlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türk Telekom olarak müşterilerimize hayatın her alanında değer katmayı hedefliyoruz. Prime müşterilerimiz, bol GB’lı tarifeler ve yüksek hızlı internetin yanı sıra, kültür ve sanata da erişim sağlayarak ayrıcalıklı bir deneyim yaşıyor. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ile müşterilerimiz, cumartesi sabahları kahve eşliğinde müziğin keyfini çıkararak sanatla dolu anlar yaşıyor” dedi.

SANATÇILAR VE GELECEK ETKİNLİKLER

Etkinliklerde bugüne kadar birçok sanatçı sahne aldı. Son olarak Emirhan Tuğa, Antonis Pratsinakis ve Ere Lievonen’in sahne aldığı Bach’a saygı programı büyük ilgi gördü. Önümüzdeki dönemde de sevilen sanatçılar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

İNDİRİM VE KAHVE İKRAMI

Türk Telekom Prime müşterileri, konserlere %50 indirimli bilet ve fuaye alanında bulunan Türk Telekom kahve standından kahve ikramı ile katılabiliyor. Böylece sanatseverler, keyifli bir atmosferde hem müziğin hem de kahvenin tadını çıkarıyor.