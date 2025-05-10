Sanayi Üretimi Artışı Devam Ediyor

SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimindeki artış hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanma bu yılın ilk çeyreğinde devam etti. Üretim çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttı” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLERE RAĞMEN ÜRETİM GÜÇLENİYOR

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sanayi üretimindeki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını beklediklerini vurgulayan Şimşek, “Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz” dedi.

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE ODAKLI DÖNÜŞÜM

Bakan, sanayi sektörünün güçlenmesi için teknoloji ve çevre odaklı dönüşüm yapacaklarını ve bu şekilde rekabet gücünü iyileştireceklerini belirtti. Şimşek, bunun ekonomik büyüme ve sanayi üretimi açısından önemli bir adım olacağını iletti.