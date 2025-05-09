Sanayi Üretimi Mart’ta Arttı, TÜİK Açıkladı

YILLIK SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Sanayi üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 2,5’lik bir artış gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Bu verilere göre sanayinin çeşitli alt sektörleri arasında önemli değişimler gözlemleniyor.

ALT SEKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Mart 2025 verilerine göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 yükseldi. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 2,0 artış gösterdi. Diğer yandan elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi, geçen yıla göre yüzde 6,1 oranında bir artış sağladı.

Aylık Üretim Artışı VE ALT SEKTÖRLERİN DURUMU

Sanayi üretimi, Mart ayı itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 3,4 artış yaşadı. Bu kapsamda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya oranla yüzde 8,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 3,7 yükseldi. Bununla birlikte elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.