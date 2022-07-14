Sanayi üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin mayısta yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9,1 artış gösterdiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 13,4 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azaldığı, imalat sanayisi sektöründe yüzde 10,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,3 arttığı görüldü.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 düşerken, imalat sanayisi sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.

Anadolu Ajansı (AA) Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağı öngörülmüştü.