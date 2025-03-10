Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 1,2 Arttı

YILLIK SANAYİ ÜRETİMİ ARTIYOR

Sanayi üretimi, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini güncelledi. Yıllık artışlar arasında, sanayinin alt sektörleri detaylı bir şekilde incelendiğinde, 2025 yılının Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi, yüzde 1,2 artış gösterirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektöründe ise bu artış yüzde 5,0 olarak belirlendi.

Aylık Düşüşler Gözlemleniyor

Buna ek olarak, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,3 oranında azalma yaşadı. Yine sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 artış kaydetti. Ancak, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 düşerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,8 oranında azaldı.