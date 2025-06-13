Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 3,3 Arttı

SANAYİ ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi. Sanayinin farklı alt sektörlerine bakıldığında, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artış sağladı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3,0 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,8 oranında bir artış kaydetti.

Aylık Bazda Düşüş Gözlemlendi

Sanayi üretimi, aylık bazda ise yüzde 3,1 azaldı. Alt sektörler içerisindeki duruma bakacak olursak, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 düşerken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,2 oranında artış sergiledi.