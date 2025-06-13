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Sanayi Üretimi Yüzde 3,3 Arttı

YILLIK SANAYİ ÜRETİMİ ARTIŞ GÖSTERİYOR

Sanayi üretimi, yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ait Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Yıllık analizde sanayi üretiminin yüzde 3,3 arttığı gözlemleniyor.

SEKTÖREL DAĞILIM VE DEĞİŞİM

Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, Nisan 2025 itibarıyla madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artış gösterdi. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 3,0 oranında bir artış kaydetti. Ayrıca, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 8,8 artış sağladı. Ancak, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,1 azaldı.

AYLIK DEĞİŞİM VERİLERİ

Aylık verilerde incelendiğinde, 2025 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 3,4 oranında bir azalma yaşadı. Buna karşılık, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörüendeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.

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