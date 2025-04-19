Sanayi Ve Teknoloji Bakanı, İstanbul’da YTAK programını açıkladı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ KOLEJLERİ ANADOLU’DA KURULACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere, meslek liseleri ile fen liselerinin güçlü yönlerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejleri’ni Anadolu şehirlerimizde kuracağız. Atacağımız tüm bu adımlarla ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edeceğiz” dedi.

İSTİHDAMDA VE SANAYİ ALANLARINDA BÜYÜME

İstanbul programında konuşan Kacır, “Sanayi ve teknolojide muazzam bir mesafe kaydederek asra bedel kazanımlar elde ettik. Sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. 48 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektara yükselttik. Anadolu’nun dört bir yanında kurduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerini, ülkemizin ve Avrupa’nın üretim üsleri haline getirdik. Türkiye, bu başarılarıyla yalnızca bölgesinde değil tüm dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldi” şeklinde belirtti.

FINANSAL DESTEK PROGRAMLARI

Kacır, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programıyla uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyoruz” diyerek, “Dünyanın sayılı teknoloji üretim merkezleri arasında bizde yer alacağız” ifadelerini kullandı. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ile “ekonomimizin yükselişine katkı sağlayacak teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30’la, 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz” şeklinde konuştu.

DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

Bakan Kacır, önümüzdeki beş yılda yapılacak planlamaları aktararak, “HİT 30, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi gibi stratejik alanlarda yatırımları hızlandıran finansman uygulamalarını çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız. Fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ve bulut bilişim altyapı yatırımlarıyla, robotik sistemlerle işletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu kuvvetlendireceğiz. Yenilenebilir ve nükleer enerjiyle sanayimizin gücüne güç katacağız.” diye devam etti.

KALKINMA VE TİCARET KORİDORLARI KURULACAK

Kacır, ayrıca “Kuracağımız yeni kalkınma ve ticaret koridorları ile kazan-kazan ilkesine dayanan ittifaklarla ülkemizin küresel pazarlara entegrasyonunu pekiştireceğiz. KOBİ’lerimizin verimlilik ve ölçek büyütmede ihtiyaçlarını adresleyen adımlar, yerel potansiyeli harekete geçirecek programlarla; imalat sanayimizi daha dirençli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLERİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Bakan Kacır, Filistin ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bir buçuk yıla yakın zamandır İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımı insanlık ailesi adeta canlı yayında seyretti. Türkiye ve birkaç ülke dışında sesini yükselten kimse çıkmadı.” dedi. Gençlerin adalet namına seslerini yükselttiklerinde cezalandırıldığını belirten Kacır, “Yeryüzünde insan haklarının, mazlumların, masumların, mahzunların hukukunu koruyacak uluslararası düzen yok.” ifadelerini kullandı.