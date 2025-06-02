Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Açıklama Yaptı

KREATİF ENDÜSTRİLER VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kreatif Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi ile Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Açılış töreni, Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Kacır, “Hayata geçirdiğimiz bu projelerle ülkemiz ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, konuşmasında, bilginin ekonomik büyümenin lokomotifi ve teknolojinin stratejik bağımsızlığın anahtarı olduğunu vurguladı. Ülkelerin refah düzeyinin ve küresel rekabet gücünün, bilimsel bilgi üretme kapasitesi ve teknoloji geliştirme yetkinliğiyle şekillendiğini belirtti. Bakan Kacır, “Ülkemizi bilimde ve teknolojide dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 49 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22’nci sıradan 14’üncü sıraya çıktık” dedi.

Araştırmacıların uluslararası ortak yayınlar içinde 10 kat daha fazla yer aldığını ifade eden Bakan Kacır, nitelikli yayınların katma değeri yüksek ürünler ve toplumsal faydaya dönüşmesini önemsediklerini belirtti. Ayrıca, üniversitelerin sadece bilgi kaynağı değil, aynı zamanda araştırma ve inovasyon ekosistemini besleyen, girişimcilik kültürünü büyüten merkezler haline dönüşmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kacır, kurulan merkezlerin 10 model fabrika ve Dijital Avrupa Programı çerçevesinde oluşturulan 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi ile yakın işbirliği içinde olacağını açıkladı. Yapılacak çalışmaların otomotiv ve makine sektörlerindeki verimliliği artıracağını, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) rekabetçiliğine de önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Ülke ekonomisini yüksek teknoloji ile destekleme kararlılıklarını yineleyen Kacır, “Alın ve akıl teriyle yeşeren fikirlerin girişimlere, girişimlerin başarıya dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Son olarak Bakan Kacır, ODTÜ’nün gelecekte de bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki rolünün derinleşeceğine inandığını belirterek, konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesildiğini aktardı.