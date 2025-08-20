Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bayburt’ta Yatırım Yaptı

GELECEĞE YÖNELİK VİZYONER ANLAYIŞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yalnızca bugünün gereksinimlerini değil, geleceğin ihtiyaçlarını da gözeten vizyoner bir yaklaşımla, daha büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye’nin temellerini attıklarını ifade etti. Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesinde düzenlenen Kalkınma Ajansı ve Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılış ve İmza Töreni’nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirten Kacır, tarihi güzelliklere sahip Bayburt’a bugünkü ziyaretlerinde heybeleri dolu geldiklerini vurguladı. Açılışını gerçekleştirdikleri projelerin toplam yatırım tutarının 134 milyon lira olduğunu söyleyen Kacır, Bayburt’a hayırlı olmasını diledi.

BAKIR’IN KALKINMA ATILIMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda geniş kapsamlı bir kalkınma atılımı gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, “Ekonomi, sanayi, teknoloji, ihracat, savunma ve enerjide pek çok alanda ilklere ve rekorlara imza attık” dedi. Ayrıca, geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek daha büyük ve müreffeh Türkiye’nin temeli atıldığını anlatan Bakan Kacır, Türkiye’nin üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşındığını belirtti. Savunma sanayisinden uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda kendi teknoloji çözümlerini geliştiren ve üreten bir Türkiye ürettiklerini ifade etti.

KALKINMA HAMLELERİ VE YATIRIM TEŞVİKLERİ

Kacır, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehirlerin yeni bir kalkınma hamlesine hazırlandığını, üretim, istihdam ve ihracatı Anadolu’nun dört köşesine yaydıklarını belirtti. Yatırım teşvikleri, sanayi alanları ve KOBİ’lere sundukları desteklerle Bayburt’un kalkınma yolculuğuna büyük bir ivme kazandırdıklarını kaydetti. Bayburt Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarına kadar toplamda 258 milyon lira destek sağladıklarını vurguladı. Ayrıca, KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerine modern üretim alanları sunmak amacıyla Bayburt Sanayi Sitesi’nin çalışmalarına başladıklarını aktardı.

KOSGEB DESTEĞİ İLE KOBİ’LERE YARDIM

KOBİ’lere son 23 yılda KOSGEB aracılığıyla 221 milyon liralık destek sunduklarını belirten Kacır, yatırıma yönelik teşviklerle 10 milyar liranın üzerinde yatırımın ve 2 bin istihdamın önünü açtıklarını kaydetti. Bayburt OSB’deki imalat sanayi yatırımları için sağlanan teşviklerin yanı sıra, her bir il için belirlenen 4 yatırım başlığı altında FİNANSAL destekler sunacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, finansman için yeterli katkı sağlamak üzere 240 milyon lira destek sunacaklarını ifade etti.

YEREL KALKINMA HİKAYELERİ

Bakan Kacır, Bayburt’u üretimin ve istihdamın yükselebileceği bir nokta haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi ile şehrin doğal taşta bir üretim üssü konumuna taşındığını vurgulayarak, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve DOKAP ile birlikte projelere önemli finansman destekleri sağladıklarını aktardı. “Bayburt’un ekonomik dinamizmine güç katacak adımlar atıyoruz” diyen Kacır, bölgesel gelişimdeki temel kılavuzun her il için oluşturulan kalkınma reçeteleri olduğuna dikkat çekti.

YENİ PROJELER VE GÜÇLÜ DESTEKLER

Bakan Kacır, gün içerisinde başlatılan üç değerli projenin uygulama sürecinin resmen başladığını belirtti. Ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması adına yapılacak sulama projeleriyle birlikte yeni istihdam kapıları açılacağını kaydetti. Bu bağlamda, Bayburt’un yerel ekonomisini canlandıracak olan bu projelerin hayata geçirilmesi için hiç durmadan çalışacaklarını vurguladı. Kacır, bölgedeki tüm gayretlerin Bayburt’un dört bir yanına yayılan yatırımlarla destekleneceğini belirtti.