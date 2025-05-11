Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır, Finans Zirvesi’nde. AR-GE Ve Yerlilik Kapasitemizi Artıracağız. Uluslararası Rekabet Gücünü Artıracağız. Yüksek Teknolojide Hedeflerimiz Büyüyor. Dijital Dönüşüm Projeleri Başlıyor. Türkiye, Yeni Yatırımlar İçin Hazır

FİNANS ZİRVESİ’NDE KONUŞMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm” temalı Finans Zirvesi 2025 programına katıldı. Etkinlikte, girişimcilik, üretim, teknoloji, sanayi politikaları ve fon yönetimi gibi konular ele alındı. Bakan Kacır, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından plaketle ödüllendirildi. Programa Bakan Kacır ile birlikte üniversite yöneticileri, akademisyenler ve diğer konuklar katıldılar.

ULUSAL SANAYİ ALANLARI MASTER PLANI

Bakan Kacır burada yaptığı açıklamada, “Ulusal Sanayi Alanları Master Planıyla, sanayimizin afet riski yüksek bölgelerden özellikle Marmara bölgesinden güvenli alanlara taşınma sürecini hızlandıracağız” dedi. Plan doğrultusunda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 2053 yılına kadar gerçekleştirilecek tüm ulaşım yatırımları ve diğer risklerin dikkate alınarak yeni sanayi alanlarının oluşturulacağını belirtti.

YILLIK ÜRÜN İHRACATINDA BÜYÜME

“20 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, şimdi 265 milyar dolara yükseldi” diyen Bakan Kacır, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerinde güvenilir bir oyuncu olduğunu dile getirdi. Yüzde 85’ini dış ticaret açığımızın oluşturduğu 284 ürüne yönelik yatırımları hızlandıracaklarını ifade etti. Ar-Ge yatırımlarının milli gelirdeki payının gelişmiş ülkeler seviyesine eriştiğini belirtti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Kacır, “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle 300 milyon Euro finansman desteğini KOBİ’lerimizin gerçekleştireceği dijital dönüşüm projelerine sağlıyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı kapsamında 284 ürüne yönelik yatırımları hızlandıracaklarını da aktardı. Bu program aracılığıyla bugüne kadar 49 projenin kredi başvurusu için uygun bulunduğu belirtildi.

YERLİ ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Bakan Kacır, yerli üretim kapasitesini artırmak için çeşitli stratejiler uygulayacaklarını söyledi. “Dijital dönüşümü geniş bir perspektife alarak ekonominin genelinde hızlandıracağız” diyen Kacır, aynı zamanda enerji verimliliği ve yeşil teknolojilere yönelik yatırımların önemine vurgu yaptı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE GELİŞMELER

Enflasyonla mücadelede kaydedilen gelişmelere de değinen Bakan Kacır, “Nisan sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 37,9 düzeyine geriledi” dedi. İşsizlik oranının da son 20 yılın en düşük seviyesinde olduğunu aktaran Kacır, yatırım ve istihdamı koruma amacıyla gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNDEKİ ARTIŞ

Son 4 yılda Türkiye’deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımın 5,1 milyar dolara ulaştığını belirten Kacır, “Hedefimiz, 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin oluşması” mesajını verdi. Atatürk Havalimanı’nın, “Terminal İstanbul” projesiyle dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline getirileceği bilgisini paylaştı.

KAMU DESTEKLİ FON STRATEJİLERİ

Bakan Kacır, kamunun çapa yatırımcı olarak girişim sermayesi fonlarına katılımını artıracaklarını söyledi. Ayrıca, biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda sektörel girişim sermayesi fonlarının oluşturulacağını ifade etti. Yatırımcı dostu politikalarla Türkiye’nin küresel sahnedeki konumunu güçlendireceklerini vurguladı.