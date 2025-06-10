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Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Kacır Kutladı

2025 YILI YARIŞMASI GURUR VERDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türk öğrencilerinin başarısını vurguladı. Bakan Kacır, “Öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 proje ile katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı” şeklinde ifade etti.

ÖDÜLLER VE TEBRİKLER

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi. Ayrıca, yarışmada 3 projenin de özel ödül aldığını belirtti.

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