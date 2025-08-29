Sanayi Ve Teknoloji Bakanı M.F.Kacır, Erzurum’da TÜBİTAK etkinliğine katıldı

ETKİNLİĞE KATILIM VE AÇILIŞ TÖRENİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ne katıldı. Türkiye’nin en büyük gökyüzü gözlem etkinliği, bu yıl 27. kez Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde gerçekleşiyor. Açılış programında Bakan Kacır’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı. Törende Kacır, “Bilim insanlarımız, astronomlarımız, astronotlarımız ve 7’den 70’e gökyüzü meraklılarıyla bu anlamlı etkinliğimizin 27’nci yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz” dedi. İlk yıllarındaki sınırlı imkanları geride bırakıp etkinliği gökyüzünü bilim ve teknolojide ortak rotası yapan bir marka haline getirmeyi başardıklarını dile getirdi.

YOĞUN İLGİ VE BAŞVURULAR

Bölgenin aydınlık ve temiz gökyüzü altında düzenledikleri etkinlik için bu yılki adresin Erzurum Konaklı Kayak Merkezi olmasını belirlediklerini vurgulayan Bakan Kacır, “Astronomi ve uzaya gönül vermiş 81 ilden 33 bini aşkın vatandaşımız etkinliğimize başvurdu. Yoğun ilgi, etkinlik tarihimizde yeni bir rekoru ifade ediyor” şeklinde konuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda 79 ilden bin vatandaş, bu büyük buluşmada yer alma hakkı kazandı. Kacır, gözlem etkinliğine gösterilen yüksek teveccühün kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

ETKİNLİK KAPSAMINDA SUNULACAK DENEYİMLER

Bu yılki etkinlikte pek çok deneyimi bir arada sunmayı hedeflediklerini ifade eden Kacır, “Perseid meteor yağmurunun ardından Erzurum semalarının berraklığında gök kubbeyi en parlak haliyle misafir edeceğiz” dedi. Ayrıca, Güneş teleskopları ve 35 teleskop ile gökyüzündeki seçkin hedefleri gözlemleme imkanı sunacaklarını belirtti. Katılımcılar, uzman akademisyenler ve bilim insanlarıyla panellerde buluşup astronotlarla ilham verici söyleşiler yapacaklarını da duyurdu. Ayrıca, TÜBİTAK uzmanları ile atölyelerde bilimi öğrenme ve teknolojiyi keşfetme imkanı sağlanacak.

GENÇLER İÇİN GELECEK VİZYONU

Bakan Kacır, gençlerin “Gökyüzü Gözlem Etkinliği”ne katılımını teşvik ederek, astronomi ve teknolojin dolu bir geleceğe hazır olmaları gerektiğini vurguladı. “İnsanoğlu, tarih boyunca gökyüzünü gözlemleyerek evreni anlamlandırma arayışı içerisinde oldu. Bu merak, gökbilimin temellerini attı” dedi. Uzayda sağlanan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çabaladıklarını belirten Kacır, Türkiye’nin uzay bilimi ve teknolojileri alanındaki ilerlemelerini ve başarılarını detaylandırdı.

PROJELER VE STRATEJİK HEDEFLER

Kacır, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki projeleri hakkında bilgi vererek, bu çabaların “tam bağımsız Türkiye” hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti. Yüzde 90’a varan yerlilik oranı ile üretilen gözlem uydusu İMECE ve iletişim uydusu TÜRKSAT 6A’nın başarılarını örnek gösterdi. Gelecek projeler için çalışmaların başladığını, ayrıca, “Ay Misyonu” ile kendi mühendislerinin geliştirdiği uzay aracıyla Ay’a erişmeyi planladıklarını belirtti.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLER VE BİLİM DİPLLOMASİSİ

Kacır, Antalya’da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu, uzay alanındaki ivmeyi pekiştireceğini ifade etti. “Türkiye’yi küresel uzay ekosisteminin buluşma noktası yapacak bu etkinliğe gençlerimizin bilimsel çalışmalarıyla katkı sunmalarını bekliyoruz” dedi. Gençlerin bu projelerdeki katkısının önemini vurgulayarak “hiçbir başarı tesadüf değildir” diye sözlerine devam etti.

GÜÇLÜ GELECEK İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ

Etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Bakan Kacır, “27’nci Gökyüzü Gözlem Etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Gençlere yönelik yaptığı vurguyla bilimin ve teknolojinin önemine dikkat çekti ve “Zorluklar, engeller önünüze çıkabilir ama yılmayın” diyerek destek sözü verdi.