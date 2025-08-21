Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Yerel Kalkınmayı Hızlandırıyor. Destek Sağlanan Projeler, İstihdamı Artıracak. Yatırımcılar 2025’e Kadar Başvuru Yapabilecek

YEREL KALKINMA HAMLESİ TEŞVİK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile Türkiye genelinde yerel ve bölgesel kalkınmayı hızlandıracak. Program, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı, yerel istihdamı artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen program kapsamında, her bir yatırım projesine 240 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Açıklamada, atıl kaynakların üretime kazandırılması ve bölgesel rekabetçiliğin artırılması hedeflendiği ifade ediliyor.

STRATEJİK SEKTÖRLER ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teşvik programının 81 ilde 324 yatırım konusunu kapsadığını belirtti. Bakan Kacır, sanayi, tarım, teknoloji ve turizm gibi stratejik sektörlere odaklanıldığını ifade etti. Program çerçevesinde, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini içeren TRB1 Bölgesi için özel yatırım alanları belirlendi. Bu projeler, bölgenin coğrafi potansiyeli ve ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, yüksek katma değerli ve istihdam odaklı yatırımlar desteklenecek.

BİNGÖL’DE YATIRIM FIRSATLARI

Bingöl’de turizm ve hayvancılık gibi sektörler ön plana çıkıyor. Hesarek Kayak Merkezi’nde yapılacak beş yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımıyla turizm canlandırılacak. Ayrıca, 500 büyükbaş kapasiteli süt üretim ve işleme tesisi ile tarım ve hayvancılık gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Et ürünleri işleme tesisi ve arı ürünleri entegre tesisleri de desteklenecek yatırımlar arasında yer alıyor.

ELAZIĞ’DA GIDA SANAYİSİ GELİŞİYOR

Elazığ’da gerçekleştirilecek tavuk eti işleme tesisi, gıda sanayisinde şehri öne çıkaracak. Mermer atıklarından yapı malzemeleri üreterek çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak. Hazar Gölü etrafında dört yıldız ve üzeri konaklama tesisleri, turizm potansiyelini artıracak. Üzüm mamulleri üretim tesisi ile tarım ve kırsal kalkınma desteklenecek.

MALATYA’DA DİVERSİFİKASYON

Malatya’da gerçekleştirilecek 2 bin büyükbaş kapasiteli et işleme tesisi, bölgenin et ihracatını artıracak. Su ürünleri işleme tesisi, bölgenin su kaynaklarından maksimum fayda sağlamak amacıyla kurulacak. Tekstil yan sanayi ürünleri üretimiyle sektöre ileri-geri bağlantılar kazandırılacak. Ayrıca, kayısı ve çekirdeğinden katma değerli ürünlerin üretimi teşvik edilecek.

TUNCELİ’DE TURİZM GELİŞİYOR

Tunceli’de beş yıldızlı otel ve termal turizm kompleksi ile yılın dört mevsimi turizm gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Doğa temelli turizm merkezi projesi ile sürdürülebilir bir turizm altyapısı oluşturulacak. 500 büyükbaş kapasiteli süt üretim ve işleme tesisi, ildeki tarım potansiyelini ekonomik değere dönüştürecek.

Yatırımcılar, 1 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresinden programa başvuru yapabilecek. Sunulan destekler arasında yatırım tutarının yüzde 15’i oranında nakdi destek veya yüzde 20’ye kadar faiz/kar payı desteği (üst sınır: 240 milyon TL), yüzde 50 vergi indirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve sigorta primi işveren hissesi desteği (6. bölgede 12 yıl) yer alıyor.

STRATEJİK FIRSATLAR

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın TRB1 Bölgesi için stratejik bir fırsat olduğunu belirtti. Budancamanak, “Amacımız yalnızca yeni yatırımlar değil, aynı zamanda kalıcı istihdam, katma değerli üretim ve uluslararası rekabet gücü. Tarım, turizm ve sanayi gibi alanlarda yatırımcılara büyük fırsatlar sunuluyor” şeklinde konuştu. Ajans, yatırımcıların başvuru süreçlerinde teknik destek sağlayacak ve özellikle tarım, gıda, tekstil, doğal kaynaklar ve turizm gibi sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir projeleri önceliklendirecek.