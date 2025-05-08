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Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Ziyaret Etti

SANAYİ VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hamdi İğdeci, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı’yı ziyaret etti. Bu görüşme sırasında üniversite ile sanayi ve kalkınma odaklı kurumlar arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri üzerinde duruldu. Ayrıca, kalkınma ajansı destek programları ile üniversite-sanayi entegrasyonuna yönelik projeler hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

ÜNİVERSİTE KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN HAZIR

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimi ve araştırma altyapısıyla ilin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti. Ziyaretleri için İğdeci ve Özalp’a teşekkür etti.

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