Sanayiden Atık Isıdan Elektrik Üretimi

TÜRKİYE’NİN ATIK ISI POTANSİYELİ VE SANAYİSİNİN ROLÜ

Türkiye’nin atık ısı potansiyelinin en büyük kısmı yüzde 42 oranıyla sanayi tarafından oluşturuluyor. ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, 18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü kapsamında yaptığı açıklamada, yüksek sıcaklık kullanılan tesislerde, demir-çelik, çimento, seramik ve inşaat malzemeleri üretimi gibi alanlarda yapılacak yatırımlar sayesinde tesislerin elektrik ihtiyacının yüzde 10’una kadar olan kısmının atık ısıdan karşılanabileceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılına ait verilerine göre, Türkiye’nin yıllık 160 bin terajul (TJ) atık ısı potansiyeli bulunurken, bunun yüzde 40’ı termik santrallerden, yüzde 18’i ise ticari binalardan elde ediliyor. Bu potansiyel, yılda 4 milyon binek aracın trafikten kaldırılmasına eşdeğer bir emisyon azaltımı sağlıyor ve sanayi kuruluşlarının elektriklerinin bir kısmını kendileri üretmeleri, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaları açısından da önemli bir adım teşkil ediyor.

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Ünlü, atık ısıdan elektrik üretimi ve endüstriyel simbiyoz hakkında detaylı bilgiler verdi. Üretimdeki atık ısının ‘pinch analizi’ adı verilen bir yöntemle tespit edilip ısı pompası gibi sistemlerle ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılabileceğini veya ORC ya da buhar türbini ile elektriğe dönüştürülebileceğini ifade etti. “Yüksek sıcaklık kullanılan tesislerde gerçekten büyük bir potansiyel bulunuyor. Bu tür yatırımlar ile tesislerin elektriğinin yüzde 10’una kadar olan kısmı atık ısıdan sağlanabilir. Bu yöntem, yeni bir kaynak kullanılmadan çevre dostu enerji üretmek olarak düşünülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımı yapma imkanı olmayan işletmeler alternatif olarak bu yöntemden faydalanabilir.”

MALİYET VE EMİSYON AZALTIMI AVANTAJLARI

Atık ısıdan elektrik üretiminin maliyetleri önemli ölçüde azaltığını ve emisyonları düşürdüğünü belirten Ünlü, “Emisyon azalımı, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamındaki sektörler için büyük bir önem taşıyor. Emisyon Ticaret Sistemi’nden (ETS) etkilenen sektörler de atık ısılarını değerlendirerek bu alanda avantaj sağlayabilir. Böylece dış pazarlar için rekabetçiliklerini arttırabilirler.” diye devam etti. Ayrıca, sanayide yapılan yatırımların Türkiye’nin 2030’a kadar enerji verimliliği ile enerji tüketimini yüzde 16 azaltarak 100 milyon ton emisyon azaltımı hedefine katkı sağlayacağına değindi.

AMORTİ SÜRESİ VE DESTEK PROGRAMLARI

Ünlü, atık ısıdan elektrik üretmek için kurulan sistemlerin kendini en fazla 5 yılda amorti ettiğini, bunun için hibe ve desteklerin bulunduğunu söyledi ve işletmelerin atık ısı potansiyellerini belirleyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeşil Dönüşüm Destek Programlarına başvurabileceklerini ifade etti. Diğer bir seçenek olarak, bir enerji hizmet şirketine (ESCO) başvurarak atık ısının analiz edilip uygun projelerin oluşturulmasını sağlayabilirler.

YEŞİL OSB’LERDE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Ünlü, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile fabrikalar arasında elektrik tedarikinde iş birliği yapılabileceği fikrini de öne sürdü: “Atık ısıdan elektrik üretmeye çalışan bir fabrika, OSB ile iş birliği yaparak ürettiği elektriğin dağıtımını da sağlayabilir. Bu tür iş birlikleri, Türkiye’deki Yeşil OSB sayılarını artırabilir.” Ayrıca, endüstriyel simbiyozun da kaynak verimliliği ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığını, atık ısının başka bir endüstride ham madde olarak kullanılabileceğini vurguladı. “Örneğin, bir fabrika atık ısı üretebilir; başka bir fabrika bu sıcak suyu birim bedel karşılığında alabilir. Böylece her iki fabrika da emisyonlarını azaltarak kazanç sağlar ve OSB içindeki sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.”