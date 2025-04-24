Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, Tesisleri Açıktı

DEPREM SONRASI TEDBİRLER ALINDI

Sancaktepe Belediyesi Başkanı Alper Yeğin, meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerine giremeyen vatandaşlar için kapalı ve açık spor tesisleri, mahalle evleri ve diğer tesislerin hizmete sunulduğunu bildirdi. Yeğin, bu süreçte Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ile iş birliği yaparak sahada gerekli yönetimlerin sağlandığını, ayrıca gıda yardımlarında bulunduklarını ifade etti.

ACİL DURUM PLANI DEVREYE ALINDI

Yeğin, daha önce hazırladıkları acil durum planının hayata geçirildiğini vurgulayarak, “Vatandaşlara bu alanlarda yalnızca barınma değil, aynı zamanda moral ve sıcak bir ortam sunuldu. Belediye ekipleri tarafından sıcak çorba, çay, kek ve su ikramı yapılırken, çocuklu aileler ile yaşlı vatandaşlar için özel alanlar oluşturuldu. Tüm tesisler gece boyunca açık tutuldu ve halkın güvenle konaklamasına imkan sağlandı” dedi.

AFET DURUMUNDA İLETİŞİM SAĞLANDI

Yeğin, ayrıca ilçede afet durumunda vatandaşların toplanacağı alanların sosyal medya ve anons yoluyla halka duyurulduğunu dile getirdi. “Sancaktepe Kaymakamımız sayın Naif Yavuz ile İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduk. Yaptığımız saha incelemelerinde, Sancaktepe genelinde herhangi bir yıkım ya da hasar meydana gelmediği belirlenmiştir. Depremden etkilenmiş ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız ile, Kaymakamlığımız ile birlikte koordineli şekilde yardımcı olduk. Böylesine bir afetin bir daha yaşanmaması dileği ile başta İstanbul olmak üzere, tüm Sancaktepeli komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.