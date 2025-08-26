Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Festivali Başlıyor

KUZEY İSTANBUL’DA SANAT DOLU BİR FESTİVAL
Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Festivali, 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu sene ikincisi düzenlenen festival, 2 Eylül’e kadar devam edecek. Festival çerçevesinde, ülkenin önde gelen sanatçılarının vereceği konserler ve çeşitli etkinlikler planlanıyor. Sanata olan ilgiyi artırmak ve mahalle sakinlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivalde çocuklar ve kadınlara yönelik bir dizi etkinlikler yer alacak. Sokak performansları, kadın-çocuk atölyeleri, söyleşiler ve sanatçıların sahne alacağı konserlerle dolu bir program izleyicileri bekliyor.
ETKİNLİKLERİN YERİ VE ZAMANI
Ayazma Yaşam Vadisi, Sancaktepe Meydan Parkı ve Sarıgazi Festival alanında gerçekleştirilecek olan festivalin etkinlik takvimi ise şöyle belirlendi:
29 AĞUSTOS CUMA: (AYAZMA YAŞAM VADİSİ)
19:30 Kasım Taşdoğan konseri
20:00 Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
20:30 İmera konseri
22:00 Kardeş Türküler
30 AĞUSTOS CUMARTESİ: (MEYDAN PARK)
20:00 Kafkas Kartalları Dans Topluluğu
21:00 Gripin konseri
31 AĞUSTOS PAZAR: (MEYDAN PARK)
20:00 Çankaya Belediyesi Haytur Halk Dansları Topluluğu
21:00 Haluk Levent konseri
1 EYLÜL PAZARTESİ: (SARIGAZİ FESTİVAL ALANI)
20:00 Metin&Kemal Kahraman konseri
21:00 Revşan konseri
22:00 Pinhani konseri
2 EYLÜL SALI: (SARIGAZİ FESTİVAL ALANI)
20:30 Türküler Sevdamız konseri
22:00 Ceylan Ertem konseri