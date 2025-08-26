Sancaktepe Belediyesi Kültür Sanat Festivali Başlıyor

KUZEY İSTANBUL’DA SANAT DOLU BİR FESTİVAL

Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kültür Sanat Festivali, 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu sene ikincisi düzenlenen festival, 2 Eylül’e kadar devam edecek. Festival çerçevesinde, ülkenin önde gelen sanatçılarının vereceği konserler ve çeşitli etkinlikler planlanıyor. Sanata olan ilgiyi artırmak ve mahalle sakinlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen festivalde çocuklar ve kadınlara yönelik bir dizi etkinlikler yer alacak. Sokak performansları, kadın-çocuk atölyeleri, söyleşiler ve sanatçıların sahne alacağı konserlerle dolu bir program izleyicileri bekliyor.

ETKİNLİKLERİN YERİ VE ZAMANI

Ayazma Yaşam Vadisi, Sancaktepe Meydan Parkı ve Sarıgazi Festival alanında gerçekleştirilecek olan festivalin etkinlik takvimi ise şöyle belirlendi:

29 AĞUSTOS CUMA: (AYAZMA YAŞAM VADİSİ)

19:30 Kasım Taşdoğan konseri

20:00 Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

20:30 İmera konseri

22:00 Kardeş Türküler

30 AĞUSTOS CUMARTESİ: (MEYDAN PARK)

20:00 Kafkas Kartalları Dans Topluluğu

21:00 Gripin konseri

31 AĞUSTOS PAZAR: (MEYDAN PARK)

20:00 Çankaya Belediyesi Haytur Halk Dansları Topluluğu

21:00 Haluk Levent konseri

1 EYLÜL PAZARTESİ: (SARIGAZİ FESTİVAL ALANI)

20:00 Metin&Kemal Kahraman konseri

21:00 Revşan konseri

22:00 Pinhani konseri

2 EYLÜL SALI: (SARIGAZİ FESTİVAL ALANI)

20:30 Türküler Sevdamız konseri

22:00 Ceylan Ertem konseri