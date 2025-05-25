sancaktepe-de-ali-asaf-a-destek-oldu

SANCAKTEPE’DE DUYGUSAL BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ YAŞANDI

Sancaktepe’de bugün herkesin gönlünü ısıtan bir dayanışma olayı gerçekleşti. Kanseri yenmeyi başaran minik Ali Asaf’ın tek bir isteği vardı: “Balon uçurmak.” Babasının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, birçok kişinin duygularını harekete geçirdi: “Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” Bu davet, Sancaktepe Belediyesi önünde binlerce kalbin Ali Asaf için bir araya gelmesini sağladı.

BABA’NIN DUYGUSAL ÇAĞRISIYLA BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Sosyal medya üzerinde yayılan bu duygu dolu paylaşım sonrasında, bugün binlerce kişi Ali Asaf için harekete geçti. Araçlarla oluşturulan konvoylar, vatandaşların belediye meydanında toplanmasına neden oldu. Saat 14.00’de, Ali Asaf için gökyüzüne binlerce balon bırakıldı.