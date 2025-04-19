Sancaktepe’de Araçta Bir Şahıs Ölü

OLAY YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Sancaktepe’de park etmiş bir araçta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Hilal Caddesi’nde saat 16.15 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, polis ekipleri park halindeki 34 FPJ 285 plakalı aracın yolcu koltuğunda hareketsiz yatan bir kişi tespit etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olay yeri ekipleri, durumu değerlendirmek için olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Murat Can Basumlı olduğu belirlendi. Basumlı’nın cansız bedeni, detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, olayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı ve durumun nedenini aydınlatmaya çalışıyor.