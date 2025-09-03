Sancaktepe’de Barış Günü Kutlandı

1 EYLÜL DÜNYA BARİŞ GÜNÜ KUTLAMASI

1 Eylül Dünya Barış Günü, Sancaktepe’de sanatın birleştirici gücünün vurgulandığı bir etkinlikle kutlandı. Sancaktepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 2. Kültür Sanat Festivali, müzik tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde, Kürt sanatçı Rewşan Çeliker ile alternatif rock müziğin sevilen isimlerinden Pinhani’nin solisti Sinan Kaynakçı aynı sahneyi paylaşarak dikkat çekti.

ANLAMLI PERFORMANS VE BARIŞ MESAJI

İkili, “Hat Kerwane Helebe” adlı eseri Kürtçe seslendirerek barış ve kardeşlik konularını güçlü bir şekilde ifade etti. Kalabalık, coşkuyla eşlik ettiği bu düet sırasında festival alanında uzun süre alkışladı. Pinhani’nin kariyerinde ilk kez Kürtçe bir şarkı seslendirmesi, bu özel performansa ayrı bir anlam kattı.

DİĞER KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GETİREN ATMOSFER

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu festival, farklı kültürleri bir araya getiren bir atmosfer oluşturdu. Böylece Dünya Barış Günü’nün ruhuna uygun bir etkinlik haline geldi. Sancaktepe’de düzenlenen bu anlamlı festival, sanatın evrensel birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.