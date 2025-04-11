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Sancaktepe’de Gece Fırtına Çatı Uçtu

SANCARDA GECENİN ETKİLERİ

Sancaktepe’de gece saatlerinde meydana gelen fırtına, çatı uçmasına sebep oldu. Uçan çatı, sokaktaki elektrik tellerine takılarak bir elektrik kesintisine yol açtı. Olay, gece saatlerinde Merve Mahallesi Dursun Sokak’ta gerçekleşti.

Aniden başlayan fırtına nedeniyle bir yapının çatısı uçtu. Uçan çatı, aydınlatma direğine zarar vererek daha fazla soruna yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta elektriği keserek gerekli önlemleri aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda çatı kaldırıldı ve durum kontrol altına alındı.

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