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Sancaktepe’de Halı Sahada Can Kaybı

OLAY ANINDA YAŞANANLAR

Sancaktepe’de 17 yaşındaki Hasan Yalavaç, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. O anda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Fenalaşan genç, olay yerine hızlıca gelen sağlık ekipleri tarafından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, Hasan Yalavaç kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN İNCELEME

Hasan Yalavaç’ın ölüm nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Aile ve arkadaşları, Yalavaç’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayarak ona destek oldu. Cenaze namazı Sancaktepe’deki Hz. Ali Camii’nde kılındıktan sonra, genç adamın naaşı mezarlığa defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenaze namazında Yalavaç’ın ailesinin yanı sıra okuldan arkadaşları da yer aldı. Herkes, genç yaşta kaybedilen Yalavaç için dua etti.

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