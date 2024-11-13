“Sancaktepe’de İETT Otobüsü Çocuk Öldürdü”

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, akşam saat 18.30 sularında Mevlana Mahallesi’nde, Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesişiminde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden Kadıköy Yenidoğan seferini yapan 34 HO 3747 plakalı İETT otobüsü, Veysel Karani Caddesi’ne girmek isterken, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu annenin ve 3 yaşındaki kızının yaşadığı kaza ile karşı karşıya kaldı. Çarpma sonucunda anne ve küçük kızı, otobüsün altında kaldı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, İETT otobüsünün altında kalan kadını bulunduktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, ağır yaralı olarak bir ambulansa kaldırılırken, 3 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra, küçük kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İETT otobüsünün şoförü gözaltına alınarak polis merkezine götürülmek üzere alındı.

TRAFFIC YOĞUNLUĞU VE TANIK YORUMLARI

Kaza sonrasında Atatürk Caddesi’nde yoğun bir araç trafiği oluştu. Kazaya karışan İETT otobüsünün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Mahalle sakini Hasan Çelik, yaşanan olaya dair duygularını şu şekilde paylaştı: “Burada bir kadının yanında çocuk vardı, aracın yanından geçerken otobüsü görmemiş herhalde. Yere düştü, kafası ezilmiş; detaylı bilgilere hâkim değilim. Ama bu gerçekten üzücü bir olay. Çocuk hayatını kaybetti; Suriyeli bir ailenin çocuğu olduğunu söylediler.”