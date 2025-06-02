Sancaktepe’de Oğulun Kanseri Yendi

İSTANBUL’DA KANSERİ YENEN ÇOCUK İÇİN BALON UÇURMA ETKİNLİĞİ

İstanbul Sancaktepe’de ikamet eden Nalbur Samet Demir, oğlu Ali Asaf Demir’in 2 yıl süren zorlu lösemi tedavisini tamamlamasının ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” mesajıyla yaptığı bu çağrı, birçok kişinin dikkatini çekti. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi, Ali Asaf Demir’in dileğini gerçekleştirmek için 25 Mayıs’ta Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek balon uçurdu.

DİYARBAKIR’DA DA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da ise, 3 öğretmenin yaptığı bir başka çağrı sonucunda, birçok çocuk aileleriyle birlikte Sur ilçesi İçkale yerleşkesinde toplandı. Düzenlenen etkinlikte sokak oyunları oynandı ve palyaço gösterisi gerçekleştirildi. Etkinliği düzenleyen öğretmenlerden biri olan Elif Laike Pamuk (28), “Diyarbakır’da Ali Asaf için bir araya geldik. Ali Asaf için tüm çocukları da mutlu etmek istedik. Biz de ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. Burası kalabalık bir park ve burada çocuklarla oyunlar oynayalım, yüz boyaması yapalım, beraber güzel bir gün geçirelim istedik.” ifadelerini kullandı. Pamuk, etkinliğin temel amacının tüm hasta çocukların sağlığına kavuşması, mutlu olması ve gülümsemesi olduğunu belirtti. Ayrıca, çocukların sokak oyunlarına özlem duyduğu vurgusunu yaparak, “Çocuklar, sokak oyunlarına hasret kaldı, sosyal medya, telefon ve tabletten dolayı.” şeklinde sözlerine devam etti. Etkinlikte, çocuklar geleneksel oyunlar oynayarak ve palyaçolarla yüz boyaması yaptırarak keyifli anlar yaşadı.