Sancaktepe’de Oto Galeri Yangını Yaşandı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMANI

Sancaktepe’de yer alan bir oto galeri sitesinde yangın meydana geldi. Yangın, saat 00.40 civarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak üzerindeki galericiler sitesinde ortaya çıktı. Park halinde bulunan araçların bulunduğu alanda henüz kesin bir sebeple yangın patlak verdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, uzun süren mücadele sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de fark edilebiliyor. Bazı iş yeri sahipleri, yangından etkilenen galerideki araçları kurtarmak için siteye gelerek yardıma koştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.