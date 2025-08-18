Sancaktepe’de Otobüs Devrildi, 3 Ölü

OTOBÜS KAZASI AÇIKLAMALARI

Sancaktepe’de Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen kaza, bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle sonuçlandı. Bu üzücü olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralar aldı. Olay sonrası devrilen yolcu otobüsü hemen olay yerinden kaldırıldı. Kazanın saat 06.15 civarında Sancaktepe Paşaköy mevkiinde gerçekleştiği bildirildi. Seyir halindeki Mercedes marka yolcu otobüsü, Tokat Yıldızı firması tarafından işletiliyordu ve 60 TY 228 plakasıyla yola çıkmıştı. Tokat yönünden Tekirdağ istikametine ilerleyen otobüsün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

YARALILARIN TEDAVİSİ

Kaza sonucunda otobüs içindeki 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti. Yaralanan 20 kişi ise olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Ayrıca, incelemelerin tamamlanmasının ardından, kaza nedeniyle devrilen otobüs ekipler tarafından bir çekici yardımıyla yerinden kaldırıldı.

OLAY YERİ İNCELEMELERİ

Kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı incelemeler sürdürülüyor. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kaza ile ilgili en önemli etken olarak değerlendiriliyor. Olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri alınarak sürücü ve araç hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.