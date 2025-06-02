Sancaktepe’de Takla Atan Araçta Tepki

TRAFAK KAZASI VE GELEN TEPKİLER

İstanbul Sancaktepe, Samandıra Bağlantı Yolu’nda 1 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen trafik kazası, hem korkutucu anları hem de sonrasında yaşanan tepkilerle dikkatleri üzerine çekti. Kontrolden çıkan bir otomobil takla atarken, yaralı yolcular kendilerini kurtarmaya çalışan bir vatandaşın camı kırmasına hakaret etti. Olay, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kazanın yaşandığı yer Sancaktepe Samandıra Bağlantı Yolu. İddialara göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen araçta sıkışan yaralılar için yardım çağrısında bulundu. Bir kişi, araç içindeki sıkışmaları kurtarmak için camı kırmaya çalıştı; ancak yaralı kişiler, bu kişiye ağır sözler sarf etti. O anlar motosikletlinin kask kamerasında net bir şekilde kaydedildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Takla atan araçta sıkışan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Bu süreç, hem sürücülerin hem de seyirci vatandaşların tepkilerini artırdı.