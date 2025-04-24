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Sancaktepe’de Yangın Çıktı, İtfaiye Geldi

YANGIN SANCaktepe’DE BAŞLADI

Sancaktepe’de bir oto galeri sitesinde yangın çıktı. Bu olay, saat 00.40 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan galericiler sitesinde meydana geldi. Araçların park edildiği alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için uzun süren bir müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görülüyordu.

İŞYERİ SAHİPLERİ İTFAİYEYE YARDIMCI OLDU

Olayın gerçekleştiği sırada bazı iş yeri sahipleri de siteye gelerek, galeride bulunan araçları dışarı çıkarmaya çalıştı. Yangınla ilgili olarak bir çalışma başlatıldığı bildirildi.

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