Sancaktepe’de Yangın, İtfaiye Müdahale Ediyor

Olayın Gelişimi

Sancaktepe’de bulunan oto galericiler sitesinde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri olay yerine müdahale ediyor. Eyüp Sultan Mahallesi’nde, Yadigar Sokak’taki galericiler sitesinin park halindeki araçların olduğu alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilmiş durumda. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahaleleri devam ediyor.

Yangının Etkileri

Bu yangın sırasında yükselen dumanlar, çevre ilçelerden de gözlemleniyor. Aynı zamanda yangının çıktığı anda patlama seslerinin duyulduğu da bildiriliyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de durumu gözetim altında tutarak, galerideki araçları dışarı çıkarmaya çalıştıkları görülüyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin gösterdiği çabalar sürüyor.