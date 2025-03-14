Haberler

Sancaktepe’deki Özel Okulda Yemek Zehirlenmesi

ÖĞLE YEMEĞİNDEN RAHATSIZLANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sancaktepe’de, özel bir okulda yedikleri öğle yemeğinden dolayı rahatsızlanan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan toplam 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan okulun yemekhanesinde öğle yemeği sonrası bulantı ve kusma şikayeti yaşayan 35 kişinin durumu ciddileşti.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Bu kişilerden hastaneye kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından okulda bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Daha önce İstanbul’daki farklı bir özel okulda Fen Bilimleri dersi sırasında meydana gelen patlamada da 6 öğrenci hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Rusya Ve ABD Arasında Ateşkes Umudu Artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna askerlerine yönelik bağışlama çağrısına cevap vererek, teslim olmaları halinde hayatlarının bağışlanacağını açıkladı.
Haberler

Bakan Tunç: “Terörle Mücadelede Büyük Mesafe Aldık”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörün ülkenin gelişimini ve kalkınmasını en fazla engelleyen unsur olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.