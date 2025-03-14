Sancaktepe’deki Özel Okulda Yemek Zehirlenmesi

ÖĞLE YEMEĞİNDEN RAHATSIZLANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sancaktepe’de, özel bir okulda yedikleri öğle yemeğinden dolayı rahatsızlanan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan toplam 9 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan okulun yemekhanesinde öğle yemeği sonrası bulantı ve kusma şikayeti yaşayan 35 kişinin durumu ciddileşti.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Bu kişilerden hastaneye kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından okulda bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Daha önce İstanbul’daki farklı bir özel okulda Fen Bilimleri dersi sırasında meydana gelen patlamada da 6 öğrenci hastaneye gitmek zorunda kalmıştı.