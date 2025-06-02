Sancaktepe Meclisinde Selçuklu Yıldızı Tartışıldı

SELÇUKLU YILDIZI MOTİFİ ÜZERİNE TARTIŞMA

Sancaktepe Belediye Meclisi’nde, belediyenin hizmet binasındaki Selçuklu yıldızı motifinin reklam afişiyle kapatılması konusu ele alındı. Toplantı, Başkan Alper Yeğin’in yönetiminde gerçekleştirildi. Gündem dışı bölümde, Yeğin, belediye hizmet binasının dış cephesindeki Selçuklu yıldızı motifinin kapatılmasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Yeğin, her yerde yıldızlar yapıldığını belirtti ve “Beni çocuklar, kadınlar, yaşlı başlı adamlar görüyor. ‘Bu belediyenin Yahudi logosu ile ne işi var?’ diyor. Önce bunun açıklamasını yapın millete. Kültürümüz, ecdadımız diyorsunuz. Hepimiz aynı kültüre, ecdada ve geçmişe sahibiz. Önce millete bunu anlatın. Ben artık bununla ilgili konuşmaktan bıktım. Yahudi yıldızı mı? İsrail yıldızı mı? Selçuklu yıldızı mı? diye önce milli eğitimde bunun eğitimini verin.” şeklinde konuştu.

KARE VE ÜÇGEN SİMGELERİ TEZİ

Belediye Başkanı Yeğin’in açıklamalarına, AK Parti Grup Sözcüsü Yunus Ustahabipoğlu cevap verdi. Ustahabipoğlu, parti olarak yapılan uygulamanın doğru olmadığını ve tarihi miras geleneğine aykırı bir davranış olduğunu ifade etti. Ayrıca, Yeğin’in meclis toplantısında kullandığı üslup nedeniyle eleştirilerde bulundu. Ustahabipoğlu, “Eğer sorun sokaktaki çocukların, gençlerin ‘Bu bir Yahudi yıldızıdır.’ sorusuysa bu sizin sorununuz değil, bizim de… Bu bir eğitim meselesidir. Yahudi yıldızında üçgen vardır. Selçuklu yıldızında ise kare bulunur. Bunun bir Yahudi simgesi, geleneği olmadığını açıp Google’a bakarsanız görürsünüz. Geometrik olarak üçgeni ve kareyi bilemeyecek bir toplum isek burada sizin de, bizim de hatamız var.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelere devam eden meclis, ardından gündem teklif maddelerini değerlendirerek komisyonlara havale etti.