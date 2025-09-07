DEV EKRAN KURULACAK

Sancaktepe Belediyesi, büyük bir heyecanla 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Finali ile 2026 FİFA Dünya Kupası E Grubu eleme ikinci müsabakası için Sancaktepe Meydan Park’ta dev ekran kurulacağını açıkladı. A Milli Kadın Voleybol takımımız, son maçlarında Bulgaristan, Kanada ve Slovenya’yı 3-0, ABD ve Japonya’yı da 3-1 gibi belirgin skorlarla yendi. Bu bağlamda, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonluğu için finalde İtalya ile mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIMIN HEDEFİ

Büyük heyecanla beklenen karşılaşma 07 Eylül Pazar günü saat 15.30’da Huamark Spor Salonu, Bangkok’da gerçekleşecek. Ayrıca, A Milli futbol takımımız da 2026 FİFA Dünya Kupası E Grubu’na Gürcistan’ı 3-2 mağlup ederek başladı. Turnuva çerçevesinde İspanya ile oynanacak olan maç, aynı gün Konya’da saat 21.45’te başlayacak. Her iki müsabaka için Sancaktepe Meydan Park’ta kurulan dev ekran sayesinde tüm vatandaşlar, keyifle maçı izleyebilecek.

ÜCRETSİZ İKRAMLAR OLACAK

Sancaktepe Belediyesi, bu heyecan verici müsabakalar sırasında ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunacağını da belirtti. Böylece, hem voleybol hem de futbol tutkunları için unutulmaz bir gün geçmesi hedefleniyor.