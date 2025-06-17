Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTI İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL’ÜN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Sancaktepe İlçesi’nde muhtarlar toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül’ün yönetiminde yapıldı. Sancaktepe Belediyesi’nde gerçekleşen bu toplantıya, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve muhtarlar katıldı. Vali Gül, misafirperverlikleri için Belediye Başkanı Alper Yeğin’e teşekkür etti ve Sancaktepe’nin İstanbul’un gelişime açık önemli ilçelerden biri olduğunu ifade etti.

MUHTARLARIN TALEPLERİ NOT ALINDI

Toplantıda muhtarlardan gelen talepler Vali Gül tarafından tek tek not alındı. Vali Gül, konuların yakından takipçisi olacaklarını belirtip, toplantının sonunda Başkan Alper Yeğin’e çalışmalarında başarılar diledi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin geleceği için devletin tüm kurumlarıyla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Yeğin, “Öncelikle Sayın Valimizin ziyaretine duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Mahallelerimizin ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri üzerinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür eder, toplantının Sancaktepe’miz adına hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

PROJELER VE GEREKEN İHTİYAÇLAR ELE ALINDI

İlçenin öncelikli projeleri ve mahallelerin ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, Başkan Yeğin, Sancaktepe’de yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda ayrıca, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerileri gündeme gelirken, yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.