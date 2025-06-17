Sancaktepe Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

SANCAKTEPE MUHTARLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Sancaktepe İlçesi’nde Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül’ün liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, Sancaktepe Belediyesi’nde yapıldı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile Kaymakam Naif Yavuz ile birlikte muhtarlar da toplantıya katıldı.

VALİ GÜL’DEN TEŞEKKÜR VE GÜVEN VERİCİ AÇIKLAMALAR

Vali Davut Gül, muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantıda Sancaktepe’yi İstanbul’un gelişime açık ilçelerinden biri olarak nitelendirdi. Misafirperverliği için Belediye Başkanı Alper Yeğin’e teşekkür eden Gül, muhtarlardan gelen talepleri dikkatle not alarak konuların takipçisi olacaklarını belirtti. Toplantının sonunda Başkan Yeğin’e başarılı çalışmalar diledi.

BAŞKAN YEĞİN: İŞ BİRLİĞİNE AÇIKIZ

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçenin geleceği için devletin tüm kurumlarıyla iş birliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yeğin, “Sayın Valimizin ziyareti nedeniyle duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Bu toplantı, mahallelerimizin ihtiyaçları ve sorunları hakkında verimli bir görüş alışverişi sağladı. Katılımlarından dolayı İstanbul Valisi Davut Gül’e, Sancaktepe İlçe Kaymakamı Naif Yavuz’a ve toplantıya katkı sunan muhtarlara teşekkür ederim. Toplantının Sancaktepe’miz adına hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İHTİYAÇLAR VE PROJELER ELE ALINDI

Toplantıda, ilçenin öncelikli projeleri ve mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı. Başkan Yeğin, Sancaktepe’de devam eden çalışmalar ve gelecekteki projeler hakkında bilgi verirken, yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine de dikkat çekildi.