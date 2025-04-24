Haberler

Sancaktepe Oto Galeride Yangın Çıktı

OTOGALERİ SİTESİNDE YANGIN

Sancaktepe’de yer alan bir oto galeri sitesinde yangın meydana geldi. Olay, Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak’ta saat 00.40 sıralarında gerçekleşti. Araçların park edildiği bölgede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İTFAYE MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına dair itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahaleleri sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, çevre ilçelerden bile gözlemlenebiliyor. Yangın alanında bulunan bazı iş yeri sahipleri, galerideki araçları dışarıya çıkarmak için siteye geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Hâkim

Küresel piyasalarda, ekonomiye dair belirsizlikler ve ABD Başkanı Trump'ın değişken açıklamaları nedeniyle dalgalı bir görünüm hakim.
Haberler

Altın Fiyatları Yükseliyor, Yatırımcılar İzliyor

Küresel ticaret savaşları sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, ABD-Çin ilişkilerindeki gümrük vergisi gevşemesiyle düştü. Şu anda gram altın 4096 lira seviyesinde işlem görüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.