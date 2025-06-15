Sancaktepe Spor Parkı Açılışı Gerçekleşti

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sancaktepe Belediyesi tarafından tamamlanan spor parkı düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Parka, kısa bir zaman önce hayatını kaybeden sanatçı ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ismi verildi. Veysel Karani Mahallesi’ndeki Sırrı Süreyya Önder Spor Parkı ile birlikte Sarıgazi Nazım Hikmet Parkı ve Fatih Mahallesi Şiir Sokak Parkı için toplu açılış töreni düzenlendi. Açılışta, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sırrı Süreyya Önder’in annesi Zeliha Önder ve ağabeyi Ali Önder’in yanı sıra birçok Sancaktepeli vatandaş hazır bulundu.

PARKIN ANLAMINA VURGU YAPILDI

Açılışta söz alan Ali Önder, “Ağabeyimizin adının, böylesine güzel bir semtte, bu güzel parkta verilmesi bizi onore etmiştir. Emeği geçen herkese ailem adına çok teşekkür ediyorum. Parkı ilk gördüğümüzde aklımıza gelen; barışa giden yolun buradan başlayacağıdır. Gençler ve çocuklar burada her türlü aktivite yapacak ve bu durum, barışın Sancaktepe’den yayılacağına dair bir umuttur. Tüm katkıları olanlara tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YEĞİN’İN AÇIKLAMALARI

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ise, “Sancaktepelileri biraz yoruyoruz sanırım. Sürekli olarak açılışlar yapıyoruz, yeni projelere başlıyoruz. Bugün de Sancaktepe’nin üç mahallesinde; Veysel Karani, Fatih ve İnönü Mahallesi’nde üç yeni parkı vatandaşlarımıza kazandırdık. Açılışını yaptığımız park, Veysel Karani Mahallesi’nin merkezi noktalarından birinde bulunuyor. Bu bölge, eğitim alan binlerce öğrencinin de olduğu bir nokta. 4 bin metrekarelik bir alana sahip olan park, basketbol sahası, futbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, 400 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanı, fitness ekipmanları ve küçük bir otopark içeriyor. Bu yaşam alanı, on binlerce çocuğumuz için keyifli bir alan olacak” dedi.

Başkan Yeğin ayrıca, Sancaktepe halkına seçim öncesi verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirtti. “Mahalle evleri için 6 projeden 3’ü tamamlandı, 2’sinin açılışını gerçekleştirdik. Her mahallede en az bir kreş yapacağımıza söz verdik ve şu an 8 kreşin inşaatı devam ediyor. 19 mahallemizin 16’sında bu yıl içinde kreşler hizmet verecek. 8 sağlık ocağı yapmayı planladık, 4’ünün inşaatını tamamladık. Ayrıca 2 spor salonu yapımında da çalışmalar sürüyor. Yeşil alan oranını 250 bin metrekareden 350 bin metrekareye çıkardık” ifadelerini kullandı.