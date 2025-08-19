Sancaktepe Su Kesintisi Duyuruldu

SANCaktePE SU KESİNTİSİ AÇIKLANDI

Sancaktepe’de su kesintisi ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 19 Ağustos günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını bildirdi. Bu doğrultuda, su kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında araştırmalar sürüyor. “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Sancaktepe’deki su kesintisinin detayları ise şu şekilde belirlendi: Etkilenen mahalleler arasında AKPINAR MAH. yer alıyor. Kesintinin nedeni içme suyu hatlarında meydana gelen arıza; özellikle DMA vana arızası olarak açıklanıyor. Kesinti, 19 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:21:35’te başlayacak ve tahmini bitiş tarihi olarak 19:00 gösteriliyor.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için ALO 185 numarası üzerinden İSKİ ile iletişime geçmeleri öneriliyor.