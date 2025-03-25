Sanchez’in Beşiktaş Maçında Durumu Belirsiz

TRAVMA SONRASI DURUM

Brezilya karşılaşmasında Alisson ile çarpışarak travma geçiren Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı. Beşiktaş derbisinde sahada olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Ancak bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Davinson Sanchez, Beşiktaş maçında forma giymeyecek mi?

FIFA KURALLARINA GÖRE BEKLENTİLER

Spor Gecesi Digital Youtube kanalında Haluk Yürekli, Davinson Sanchez ile ilgili bilgiler aktardı. Yürekli “Davinson Sanchez, travma geçirdiği sebebiyle oynayacak durumda olmasına rağmen, oynaması için FIFA kuralları gereği belli bir sürenin geçmesi gerekiyormuş. O süre kaç gün bilmiyoruz; eğer o süre 10-15 günse Beşiktaş derbisinde olmayacağı görüşündeyim. Dönünce Yener İnce bakacak. Oradan gelen raporlar neyse ona göre karar verilecek. Beşiktaş derbisinde oynamama ihtimali var. Sakatlık sebebiyle değil, travma sebebiyle belli bir süre geçmesi gerekiyormuş.” şeklinde ifade etti.