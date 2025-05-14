Sanchez, İsrail ile Ticaret Yapmayız

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SANCHEZ’İN AÇIKLAMALARI

İspanya’nın Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada, “Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.” sözleriyle İsrail’e karşı net bir tutum sergiledi. Sanchez, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi’nin Sözcüsü Gabriel Rufian’ın Meclis’te, İspanya hükümetinin İsrail ile silah ticareti yaptığına dair belirtmiş olduğu suçlamalara yanıt verdi.

İDDİALARA CEVAP

Sanchez, kendisine yöneltilen eleştirilerin asılsız olduğunu vurguladı ve “Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.” ifadeleriyle İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı hükümetin sessiz kalması iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. İspanya’daki muhalefet partileri olan ERC, aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu, son günlerde hükümeti İsrail ile silah ticareti yapmaya devam etmekle suçluyor.