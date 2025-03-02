Sanchez, Kasımpaşa Maçında Gol Attı

DAVINSON SANCHEZ’İN GOLÜYLE GALATASARAY EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Galatasaray’ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, Kasımpaşa ile oynanan maçta Trendyol Süper Lig’deki 3. golünü attı. 26. hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa’ya konuk olurken, Sanchez takımının ikinci golünü kaydetti. Müsabakanın 69. dakikasında Gabriel Sara’nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde bulunan Sanchez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 2-2 yaptı.

MAÇTA SÜREKLİLİK GÖSTERDİ

28 yaşındaki futbolcu, daha önce Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında da gol atmıştı ve bu karşılaşma ile birlikte ligde toplamda 3. golüne ulaştı. Davinson Sanchez, karşılaşmaya 11’de başlayarak 90 dakika sahada kalarak takımına yardımcı oldu. – İSTANBUL